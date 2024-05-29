«Под чужим флагом»: Коротченко раскрыл, кто атаковал СДЭК и чем ответит глава МО Белоусов

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Три дня назад в работе одной из крупнейших курьерских компаний СДЭК произошел сбой. На сайте компании сообщили, что сервис доставки по техническим причинам не работает и клиенты временно не смогут получить или отправить посылку. Ответственность за проблемы в работе компании взяла на себя украинская хакерская группировка Head Mare.
О том, кто на самом деле причастен к взлому СДЭК и почему с назначением нового министра обороны Андрея Белоусова Россия будет защищена от кибератак, в беседе с «Радио 1» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, СДЭК – это федеральный сервис, который реализует очень важную функцию, поэтому для этой компании данный инцидент имеет существенное значение и последствия. На вопрос о том, могли ли за атакой на сервис СДЭК действительно стоять украинские хакеры или их заявления являются не более чем частью информационной войны, Коротченко ответил, что исключать того, что с инцидентом связана Украина, нельзя.
Коротченко также не исключил, что к атаке на СДЭК могли быть причастны другие страны, которые заинтересованы в подрыве российской кибербезопасности.
Он также заявил, что украинские хакеры были прикрытием для того, чтобы не дать возможность расследованию пойти по правильному пути. Все версии должны быть отработаны и выводы должны быть сделаны, заключил собеседник «Радио 1».
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«В любом случае необходимо расследование этого инцидента, желательно, с подключением соответствующей государственной структуры. У нас есть органы, которые занимаются учетом, анализом и в целом данной проблематикой. На мой взгляд, необходимо, чтобы было проведено расследование с участием представителей государства», – сообщил эксперт.
По его словам, СДЭК – это федеральный сервис, который реализует очень важную функцию, поэтому для этой компании данный инцидент имеет существенное значение и последствия. На вопрос о том, могли ли за атакой на сервис СДЭК действительно стоять украинские хакеры или их заявления являются не более чем частью информационной войны, Коротченко ответил, что исключать того, что с инцидентом связана Украина, нельзя.
«Конечно же за любое успешное преступление подобного рода есть желающие «получить лавры». Но я думаю, здесь 50 на 50. Операции в киберпространстве имеют самостоятельное значение с точки зрения воздействия на страну-противника. Поэтому я очень рассчитываю, что с приходом Андрея Белоусова на пост министра обороны России ситуация изменится. Он новых взглядов, включая те моменты, которые имеют значение для деятельности ведомства. Будет создано полноценное киберкомандование, которое будет заниматься вопросами защиты нашей критической информационной инфраструктуры и проводить соответствующие операции против противника», – заявил эксперт.
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Коротченко также не исключил, что к атаке на СДЭК могли быть причастны другие страны, которые заинтересованы в подрыве российской кибербезопасности.
«Мы не можем исключить, что атака не была произведена под чужим флагом. Сейчас в Эстонии есть центр киберопераций НАТО, мы объект для него. Соответствующий центр киберопераций есть в Польше, Германии, Латвии. Все они нацелены против российской критической инфраструктуры и сервисов федеральных, которые выполняют те или иные функции общефедерального значения», – поделился предположениями Коротченко.
Он также заявил, что украинские хакеры были прикрытием для того, чтобы не дать возможность расследованию пойти по правильному пути. Все версии должны быть отработаны и выводы должны быть сделаны, заключил собеседник «Радио 1».
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Анастасия Хохлова