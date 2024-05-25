«Предупредил Россию»: в НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

Фото: сайт НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае массированной кибератаки на одного из членов блока, может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.
Он также отметил, что о применении пятого устава уже была предупреждена Москва. (Пятая статья предусматривает положение, при котором нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех – прим.ред)
Столтенберг добавил, что в случае масштабных кибератак на одну из стран альянса ответ будет не только в киберпространстве, но и других областях.
Читайте также:
Столтенберг высказался о сроках вступления Украины в НАТО
«Пришло время»: глава НАТО о разрешении наносить удары по военным объектам РФ
RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
Анастасия Хохлова