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«Предупредил Россию»: в НАТО допустили применение пятой статьи при кибератаке

25 мая 2024, 07:53
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае массированной кибератаки на одного из членов блока, может быть задействована пятая статья устава альянса о коллективной безопасности. Об этом он сообщил в интервью изданию The Economist.


Он также отметил, что о применении пятого устава уже была предупреждена Москва. (Пятая статья предусматривает положение, при котором нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех – прим.ред)

Столтенберг добавил, что в случае масштабных кибератак на одну из стран альянса ответ будет не только в киберпространстве, но и других областях.

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#кибербезопасность
Боррель потребовал от России объяснить пропажу буев на Нарве
25 мая 2024, 08:02

Фото: istock / sinonimas

ЕС ждет от России пояснений в связи с действиями российских пограничников, которые в одностороннем порядке якобы убрали буи на реке Нарве. Соответствующее заявление Жозепа Борреля опубликовано представительством ЕС в России.
Буи прежде были установлены для демаркации границы, однако некоторое время назад Эстония обвинила Россию в их снятии. Как заявляет Таллин, российские пограничники ночью демонтировали 24 из 50 установленных знаков.

Борель сообщил, что за инцидентом внимательно следит ЕС. Он также заявил, что считает подобные действия России провокацией.

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#россия
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В Крыму предложили объявить БПЛА НАТО законными целями
Крымский аналитик Юхин: беспилотники НАТО необходимо объявить законными целями
25 мая 2024, 06:24

Фото: iStock/sommersby

Необходимо объявить беспилотники-разведчики НАТО, летающие над Черным морем, законными целями для уничтожения, заявил крымский политический эксперт Сергей Юхин в беседе с РИА Новости.
«Мы можем и должны [их] сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», – предложил он, добавив, что разведка НАТО передает информацию для ракетных ударов по Крыму.

По словам эксперта, дроны также используются для нанесения ударов по целям.

Ранее крымский аналитик Денис Батурин призвал объявить акваторию Черного моря бесполетной зоной для иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников. По его словам, там часто фиксируются американские беспилотники, отправляющие данные в Киев. Эксперт подчеркнул, что после появления средств разведки практически всегда следуют ВСУ по территории Крыма и Краснодарского края.

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США обвинили в безразличии к миру на Украине
Посол РФ Антонов: США продемонстрировал безразличие к миру на Украине
25 мая 2024, 05:19

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти в очередной раз не проявили интереса к прекращению боевых действий на Украине, передает РИА Новости.
Антонов подчеркнул, что в пятницу Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине – в тот день, когда Россия заявила о готовности к проведению переговоров. По мнению дипломата, подобные знаки Вашингтона демонстрируют незаинтересованность американских политиков в мире на Украине.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.

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Финансовое положение Британии назвали самым тяжелым за 70 лет
Bloomberg: Британия столкнулась с самой тяжелой за 70 лет финансовой проблемой
25 мая 2024, 05:09

Фото: iStock/melis82

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон заявил, что все британские партии, участвующие в парламентских выборах, должны быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, стоящих перед следующим правительством, передает Bloomberg.
По его мнению, победителю голосования придется решить проблему, серьезнее которой не было, по крайней мере, с 1950-х годов. Лондон может выйти из кризиса тремя способами, предположил он.

В частности, политики могут выбрать болезненное сокращение расходов, повышение налогов до 80-летнего максимума или значительное увеличение задолженности.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов», – отметил он.

Ранее сообщалось, что британские чиновники будут уволены ради трат на оборонную промышленность.

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#оборона
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В России прокомментировали возможность переговоров с Украиной
Полянский: переговоры России и Украины на данном этапе невозможны
25 мая 2024, 04:47

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.
Полянский оценил возможность переговоров с Украиной и заявил о невозможности диалога на данном этапе. По его словам, страны далеки от этого по понятным причинам.

«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», – отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласилась продолжить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии ранее согласованных договоренностей. Путин напомнил, что Москва поддерживает переговоры с Киевом.

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Венгрия воспрепятствовала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие ВСУ
FT: Венгрия помешала ЕС направить прибыль с активов РФ на оружие ВСУ
25 мая 2024, 04:00

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия препятствует выводу прибыли из замороженных активов России на военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Financial Times (FT) на основе информации источников.
По словам источников газеты, страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают возможность закупки оружия для Киева. Бельгийский депозитарий согласился направлять по два миллиарда евро в год из российских активов. Однако Венгрия проголосовала против, когда потребовалось единогласное решение.

Источник FT заявил, что ЕС рекомендовал Венгрии, чтобы ее доля заблокированных активов не использовалась для покупки оружия. Собеседник газеты предположил, что решение может быть найдено до июля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство стран-членов Европейского Союза считают отправку военнослужащих на Украину чрезмерным шагом. По его словам, даже ранее провоенные премьер-министры рассматривают возможность своего непосредственного участия в конфликте.

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Украинские генералы обманывают Зеленского конспирологией – экс-министр Рева
25 мая 2024, 03:51

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что генералы страны прибегают к конспирологии, чтобы оправдать себя перед президентом Владимиром Зеленским за провалы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ПолитЭксперт».
Рева объяснил, как военные обманывают Зеленского, и что они оправдывают провал украинской армии теориями заговора. По его мнению, президент «заточен» на подобные версии происходящего.

«Сколько раз он уже объявлял о том, что военный переворот готовится?» – задумался экс-чиновник.

По словам экс-министра, генералы украинской армии вынуждены регулярно обманывать Зеленского, опасаясь потерять свой пост. Кроме того, обман пронизывает всю систему государственного управления страны.

Ранее стало известно о потере ВСУ позиции на покровском направлении.

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В США заявили об ослаблении поддержки Киева
Масси: поддержка отправки вооружения Украине в Конгрессе США ослабевает
25 мая 2024, 03:24

Фото: iStock/rarrarorro

Все меньше членов Конгресса США поддерживают тезис о необходимости отправки оружия Киеву, заявил американский конгрессмен Томас Масси, передает РИА Новости.
По его словам, это можно наблюдать на каждом последующем голосовании.

«Поддержка отправки оружия на Украину в Конгрессе США ослабевает», – подчеркнул он.

Накануне, 25 мая, Вашингтон выделил Киеву еще одну партию вооружений на сумму 275 миллионов долларов. Пакет помощи включает боеприпасы для реактивных системы залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, а также противотанковых ракетных комплексов Javelin и AT-4.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миллиардная военная помощь, которую страна оказывает Украине, останется инвестицией в стране.

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Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине для всего мира
Вучич: украинский конфликт может превратиться в глобальную военную катастрофу
25 мая 2024, 03:17

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что если конфликт на Украине не будет остановлен сейчас, он может в будущем разрастись и перерасти в глобальную военную катастрофу, передает телеканал Prva.
«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», – заявил сербский лидер.

По его словам, масштабы данного конфликта будут расти, поэтому может произойти трагедия, более серьезная, чем Вторая мировая война. Чтобы предотвратить это, глава государства заявил, что каждый должен прекратить перекладывать ответственность на другого и начать мирные переговоры.

Ранее Вучич высоко оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде народов Советского Союза во время Второй мировой войны и выразил уверенность, что Германия этого не допустит.

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