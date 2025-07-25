25 июля 2025, 11:35

Fakt: в Польше растет неприязнь к украинским мигрантам

Фото: iStock/alexis84

В Польше наблюдается рост неприязни к украинцам. Об этом заявил аспирант Силезского университета Филип Билый порталу Fakt.