В Польше растет неприязнь к украинским мигрантам
В Польше наблюдается рост неприязни к украинцам. Об этом заявил аспирант Силезского университета Филип Билый порталу Fakt.
Билый выразил опасения по поводу использования родного языка в общественных местах и подчеркнул, что чувствует себя все более изолированным. Молодой человек родился и вырос в Польше, но имеет украинское гражданство.
По его словам, несколько лет назад он не испытывал дискомфорта из-за своего происхождения. Однако сегодня тема украинцев в Польше стала болезненной, а в интернете активно распространяются ненавистнические высказывания. Аспирант отметил, что такая ситуация возникла из-за усилившейся риторики политиков, которые воспринимают мигрантов как потенциально опасных.
Филип добавил, что старается говорить по-украински тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания.
Читайте также: