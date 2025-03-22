В правительств РФ обсуждают льготные тарифы на свет и воду для дачников

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В России будет создана единая межведомственная группа, которая будет курировать все вопросы, связанные с садоводством и огородничеством. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев по итогам заседания правительственной комиссии.
На этой встрече, в частности, обсуждалась возможность введения льготных тарифов на воду, электроэнергию и вывоз бытовых отходов для садоводческих объединений. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте кабинета министров РФ. По словам Патрушева, данная сфера важна для миллионов россиян, многие из которых используют дачные участки в качестве постоянного места проживания.
Кроме того, садоводам и огородникам могут дать возможность проводить общие собрания, решать организационные вопросы и голосовать при помощи портала «Госуслуги».
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«Задача правительственной комиссии — активизировать работу по урегулированию проблемных вопросов в данной сфере», — сказал заместитель главы кабинета министров.
Кроме того, садоводам и огородникам могут дать возможность проводить общие собрания, решать организационные вопросы и голосовать при помощи портала «Госуслуги».
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Александр Бойцов