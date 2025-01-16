В правительстве Британии раскрыли цель соглашения о столетнем партнёрстве с Украиной

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Великобритания и Украина намерены усилить безопасность Чёрного, Азовского и Балтийского морей в рамках соглашения о 100-летнем сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что должен усилить военное сотрудничество стран в области морской безопасности при «укреплении безопасности морей» и «сдерживания России».
Как сообщается в заявлении, соглашение о партнёрстве между Лондоном и Киевом позволит расширить и углубить отношения стран в военной и невоенной областях. Вместе с тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны «стали ближе, чем когда-либо», а соглашение о сотрудничестве выведет дружбу на новый уровень.
Ранее в этот день сообщалось, что Стармер впервые после вступления в должность посетил Киев, чтобы подписать с Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем сотрудничестве.
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Как сообщается в заявлении, соглашение о партнёрстве между Лондоном и Киевом позволит расширить и углубить отношения стран в военной и невоенной областях. Вместе с тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны «стали ближе, чем когда-либо», а соглашение о сотрудничестве выведет дружбу на новый уровень.
Ранее в этот день сообщалось, что Стармер впервые после вступления в должность посетил Киев, чтобы подписать с Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем сотрудничестве.
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Анастасия Чинкова