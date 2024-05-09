Перераспределение полномочий в правительстве: Что изменится в новом кабмине

Фото: istock / Yury Gubin
После инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая правительство государства, по закону, ушло в отставку. Теперь кабмин сформируют по новым правилам, которые обусловлены поправками в Конституцию 2020 года.
Что может измениться в новом кабинете министров — в материале «Радио 1».
Кроме согласования кандидатуры Савельева на должность вице-премьера, ведутся обсуждения по попову перераспределение полномочий между заместителями главы правительства. В настоящее время вопросами логистики и перевозок занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, а тема строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры находится к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас обсуждается вопрос по объединению этого функционала в одного «транспортного» вице-премьера.
8 мая «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщили, что в ходе формирования нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, переизбранный в 2023 году, может получить в нем должность.
Сам Цивилев, комментируя эту информацию, удивился тому, что об этом известно корреспондентам в то время, когда он ни о каком своем назначении не знает.
Также сообщалось, что в РФ планируют сменить действующего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На замену ему рассматривается несколько кандидатур.
После утверждения главы правительства, новый премьер-министр должен предоставить президенту свои предложения о структуре кабмина. На это отводится одна неделя.
Утверждать кандидатуры всех «гражданских» министров будет Госдума, а по поводу назначения руководителей «силового блока», в который входят МИД, МВД, МЧС, Минюст и Минобороны, глава государства должен проконсультироваться с Совфедом.
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Новые кандидаты на посты министровИсполняющего обязанности министра транспорта РФ Виталия Савельева рассматривают в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства. Как сообщают источники «РБК», скорее всего, новый вице-премьер в случае назначения будет заниматься в кабинете министров блоком вопросов, связанных с транспортом.
Кроме согласования кандидатуры Савельева на должность вице-премьера, ведутся обсуждения по попову перераспределение полномочий между заместителями главы правительства. В настоящее время вопросами логистики и перевозок занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, а тема строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры находится к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас обсуждается вопрос по объединению этого функционала в одного «транспортного» вице-премьера.
8 мая «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщили, что в ходе формирования нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, переизбранный в 2023 году, может получить в нем должность.
Сам Цивилев, комментируя эту информацию, удивился тому, что об этом известно корреспондентам в то время, когда он ни о каком своем назначении не знает.
Также сообщалось, что в РФ планируют сменить действующего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На замену ему рассматривается несколько кандидатур.
Когда назначат новых министровВ связи с поправками в Конституции, процедура формирования начинается с назначения председателя правительство. Владимир Путин должен представить Госдуме его кандидатуру в течение двух недель с момента вступления в должность главы государства.
После утверждения главы правительства, новый премьер-министр должен предоставить президенту свои предложения о структуре кабмина. На это отводится одна неделя.
Утверждать кандидатуры всех «гражданских» министров будет Госдума, а по поводу назначения руководителей «силового блока», в который входят МИД, МВД, МЧС, Минюст и Минобороны, глава государства должен проконсультироваться с Совфедом.
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Алина Юрчак