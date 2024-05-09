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Перераспределение полномочий в правительстве: Что изменится в новом кабмине

Новое правительство России: возможные кандидаты на посты министров, полномочия
09 мая 2024, 04:57
Фото: istock / Yury Gubin

Фото: istock / Yury Gubin

После инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая правительство государства, по закону, ушло в отставку. Теперь кабмин сформируют по новым правилам, которые обусловлены поправками в Конституцию 2020 года.
Что может измениться в новом кабинете министров — в материале «Радио 1».

Новые кандидаты на посты министров

Исполняющего обязанности министра транспорта РФ Виталия Савельева рассматривают в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства. Как сообщают источники «РБК», скорее всего, новый вице-премьер в случае назначения будет заниматься в кабинете министров блоком вопросов, связанных с транспортом.



Кроме согласования кандидатуры Савельева на должность вице-премьера, ведутся обсуждения по попову перераспределение полномочий между заместителями главы правительства. В настоящее время вопросами логистики и перевозок занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, а тема строительства дорог и другой транспортной инфраструктуры находится к сфере ответственности вице-премьера Марата Хуснуллина. Сейчас обсуждается вопрос по объединению этого функционала в одного «транспортного» вице-премьера.

8 мая «Ведомости», ссылаясь на источники, сообщили, что в ходе формирования нового состава правительства, который должна утвердить Госдума, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, переизбранный в 2023 году, может получить в нем должность.

Сам Цивилев, комментируя эту информацию, удивился тому, что об этом известно корреспондентам в то время, когда он ни о каком своем назначении не знает.

Также сообщалось, что в РФ планируют сменить действующего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина. На замену ему рассматривается несколько кандидатур.

Когда назначат новых министров

В связи с поправками в Конституции, процедура формирования начинается с назначения председателя правительство. Владимир Путин должен представить Госдуме его кандидатуру в течение двух недель с момента вступления в должность главы государства.

После утверждения главы правительства, новый премьер-министр должен предоставить президенту свои предложения о структуре кабмина. На это отводится одна неделя.

Утверждать кандидатуры всех «гражданских» министров будет Госдума, а по поводу назначения руководителей «силового блока», в который входят МИД, МВД, МЧС, Минюст и Минобороны, глава государства должен проконсультироваться с Совфедом.

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Байден сообщил, что США могут прекратить поставлять оружие Израилю
Байден: США прекратят поставки оружия Израилю в случае вторжения в Рафах
09 мая 2024, 05:35

Фото: РИА Новости / Стрингер

Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю, в случае приказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху о вторжении в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.
«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах — они еще не вошли в Рафах — если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось...» — заявил американский лидер.
Как отмечает телеканал, подобные утверждения президента США являются «поворотным моментом» в конфликте в Газе.

По мнению главы Америки, Израиль пока не перешел красную черту в конфликте в Газе.

Ранее Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Карлсон взял интервью у помощницы, обвинявшей Байдена в домогательствах
Карлсон проинтервьюировал переехавшую в РФ экс-помощницу Байдена Рид
09 мая 2024, 05:34

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал новое интервью у переехавшей в Россию бывшей помощницы президента США Джо Байдена Тары Рид. Запись разговора доступна на сайте Карлсона.
Рид работала в бытность сенатором главы государства. Она известно своими обвинениями в сексуальных домогательствах Байдена. Она рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжать бороться за привлечение к ответственности своего бывшего начальника. Сам действующий глава Штатов называет ее утверждения ложными.

«Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться», — заявила Рид.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#журналист
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#запись
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Нарышкин раскритиковал слова об отправке военных стран Запада на Украину
Нарышкин: заявления об отправке войск на Украину можно расценивать как эскалацию
09 мая 2024, 05:07

Фото: Сайт Кремля

Слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — заявил глава СВР,
Ранее МИД Франции опроверг сведенья о том, что французские военные из Иностранного легиона участвуют в боевых действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, но свои войска на территорию страны не отправляет.

До этого военный корреспондент из Франции Кристель Нэан заявила, что французские военные уже сейчас, скорее всего, присутствуют в зоне СВО и воюют на стороне ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#военные
#украина
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Байден признал, что США причастны к убийствам мирных жителей в секторе Газа
Байден: полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирного населения в Газе
09 мая 2024, 02:14

Фото: сайт Кремля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телеканалу CNN впервые публично признался в причастности к смерти мирных жителей сектора Газа.
Глава Штатов заявил, что причиной этому стали вооружения, поставляемые в Израиль. У американского лидера спросили о «2000-фунтовых авиабомбах», поставки которых приостановил вследствие опасений расширения военной операции Израиля в Газе на густонаселенный город Рафах.

«Мирные жители погибали в Газе в результате (применения — ред.) этих бомб», — сказал он.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения.

Ранее в ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
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#вооружения
#байден
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Песков призвал не преувеличивать трудности переговоров Путина и Пашиняна
09 мая 2024, 01:29

Фото: Сайт Кремля

Не стоит преувеличивать трудности переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на видео, опубликованное в Телеграм-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.
«Не нужно преувеличивать сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но с другой стороны, тем теснее взаимодействие двух стран, тем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», — заявил пресс-секретарь российского президента.
РФ склоняется к оптимизму в вопросе дальнейшего разрешения проблем, возникающих в отношениях Москвы и Еревана, потенциал для этого есть, отметил Песков.

Ранее Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

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Россия ждет поставки фруктов и овощей из Узбекистана, заявил Путин
Путин: РФ ждёт поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году
09 мая 2024, 01:19

Фото: сайт Кремля

Российская Федерации ожидает поставки фруктов и овощей из Узбекистана, как и в 2023 году. Обл этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает РИА Новости.
«Фрукты, овощи из Узбекистана ждем, как в прошлом году. Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», — заявил российский лидер.
Как утверждает Путин, Россия наращивает объем закупок из Узбекистана каждый год. Российский лидер заверил, что сотрудничество в области сельского хозяйства будет развиваться.

Ранее МИД Узбекистана предупредил граждан о новых условиях въезда в Казахстан из-за России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

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#поставки
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США заявили, что работают над новыми пакетами военной помощи Украине
Миллер: США работают над новыми пакетами военной помощи Украине
09 мая 2024, 00:33

Фото: istock / Andrii Atanov

Соединенные Штаты ведут работу над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга, передают РИА Новости.
«Мы работаем над другими пакетами. Вы можете их ожидать… но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — сказал он.
Штаты передадут Украине практически 61 миллиард долларов. Из них 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемого ей оружия со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения «текущих военных операций США в регионе».

Ранее журналист-международник Рустем Сафронов высказал мнение о том, что настоящей целью США на Украине является накаление обстановки в стране для ослабления России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#новости
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#финансирование
#украина
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Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении
Путин: в 2023 году товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов
09 мая 2024, 00:33

Фото: сайт Кремля

Товарооборот Российской Федерации и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом информирует ТАСС.
«За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину, причем в значительной степени это связано с увеличением экспорта армянского в нашу сторону», — заявил глава государства.
Путин обратил внимание, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было» и данный показатель стал рекордным.

Переговоры Путина и Пашиняна прошли 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Встреча лидеров стран стала первой с декабря 2023 года.

Сейчас российский лидер проводит беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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В Кремле завершились переговоры Путина и Пашиняна
Переговоры Путина и Пашиняна в Кремле продлились чуть больше часа
09 мая 2024, 00:06

Фото: сайт Кремля

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна закончились в Кремле. Встреча заняла чуть больше часа. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к переговорам.
Главы государства провели двустороннюю встречу после юбилейного саммита ЕАЭС и неформального обеда от имени российского президента в честь лидеров стран СНГ и президента Кубы.

В начале встречи Путин предложил обсудить весь комплекс отношений, в том числе безопасность в регионе.

В настоящее время глава государства беседует с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и народы Грузии и Молдавии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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