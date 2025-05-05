Полицейские задержали 15-летнего подростка, помогавшего мошенникам обмануть пенсионерок

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Полиция Крыма задержала 15-летнего жителя Севастополя по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, несовершеннолетний участвовал в обмане пенсионеров.
Как сообщает МВД Медиа, пожилым женщинам в возрасте 81 и 86 лет позвонили якобы от имени сотрудников правоохранительных органов. Пенсионеркам сообщили, что их близкие попали в ДТП и им требуется помощь. Женщины, пытаясь помочь родственникам, через таксистов передали крупные суммы. В общей сложности они потеряли 1,85 млн рублей и 10 тыс. долларов США.
Позже правоохранительные органы выявили аферистов. Одним из них оказался 15-летний юноша. Он забирал деньги у таксистов, а далее переводил деньги на счета мошенников. За свои действия парень получил вознаграждение в 10 тысяч рублей.
Материалы в отношении подростка переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.
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Позже правоохранительные органы выявили аферистов. Одним из них оказался 15-летний юноша. Он забирал деньги у таксистов, а далее переводил деньги на счета мошенников. За свои действия парень получил вознаграждение в 10 тысяч рублей.
Материалы в отношении подростка переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.
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Манцаев Рамиль