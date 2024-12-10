Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов

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Новые сирийские власти приказали своим боевикам уйти из городов, передает Al Hadath, ссылаясь на источник в Департаменте военных операций, который сформировала бывшая оппозиция.
По информации департамента, скоро в гражданских районах развернутся новые подразделения, которые связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*, включая полицейских и силы внутренней безопасности.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Бывший президент республики Башар Асад сложил полномочия и перебрался с семьей в Россию. С критикой его действий уже выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Асада сравнили с бежавшим в свое время с Украины Виктором Януковичем.
Перед этим сообщалось, чем в Сирии занимаются США.
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*Запрещенная в России террористическая организация
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Бывший президент республики Башар Асад сложил полномочия и перебрался с семьей в Россию. С критикой его действий уже выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Асада сравнили с бежавшим в свое время с Украины Виктором Януковичем.
Перед этим сообщалось, чем в Сирии занимаются США.
Читайте также:
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«Надо сберечь свою страну»: Лукашенко назвал мятеж в Сирии уроком для Белоруссии
*Запрещенная в России террористическая организация
Никита Кротов