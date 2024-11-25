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Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.
По его словам, в задачи «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий, выпаривание оружия и денег у Запада, а также «отправка нового мяса на фронт». Депутат подчеркнул, что Зеленский не обязан соблюдать Конституцию и права человека при выполнении этих обязанностей.
Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста президента Украины не изменит ситуацию в стране.
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«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, – давно превратился из президента в Верховного ТЦКшника. Поверьте, он, как и рядовой ТЦКшник, понимает, что если не отправит сдохнуть вас и всех нас, то сдохнет рано или поздно сам», – сказал Дубинский.
Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста президента Украины не изменит ситуацию в стране.
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Александр Климов