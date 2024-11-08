Стало известно, какие шаги предпримет Трамп для разрешения конфликта на Украине

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Колумнист британской газеты Guardian Тимоти Гартон Эш заявил, что экс-президент Дональд Трамп с вероятностью 90-95% будет оказывать давление на Киев с целью попытки разрешить конфликт на Украине после своих выборов в США. Об этом пишет РИА Новости.
Автор статьи отметил, что, по его мнению, существует вероятность от 5% до 10%, что «человек-сюрприз», 47-й президент США, будет угрожать усилением поддержки Украины с целью подтолкнуть Россию к мирному соглашению.
Однако он также выразил мнение, что вероятность в 90-95% того, что этот президент сделает именно то, что неоднократно заявлял. Трамп попытается завершить войну, навязав Украине урегулирование. Как подчеркивает Эш, Украина, скорее всего, окажется «первой жертвой» Дональда Трампа в случае его возвращения к власти.
Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
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Однако он также выразил мнение, что вероятность в 90-95% того, что этот президент сделает именно то, что неоднократно заявлял. Трамп попытается завершить войну, навязав Украине урегулирование. Как подчеркивает Эш, Украина, скорее всего, окажется «первой жертвой» Дональда Трампа в случае его возвращения к власти.
Напомним, что выборы президента США состоялись 5 ноября, где Демократическую партию представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
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Дарья Осипова