Появились новые подробности атаки ВСУ на Белгородскую область

18 ноября 2025, 00:08

Гладков: два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородчину

Фото: Telegram / @vvgladkov

Два человека получили ранения в результате атаки на коммерческие объекты в городе Короча. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.