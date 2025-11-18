Появились новые подробности атаки ВСУ на Белгородскую область
Два человека получили ранения в результате атаки на коммерческие объекты в городе Короча. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину с тяжёлой степенью отравления угарным газом, а также с ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медицинские работники оказывают ему всю необходимую помощь.
Другим пострадавшим стал сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации возгорания. Его транспортировали с ожогами лица, рук и ног в ту же больницу.
По словам Гладкова, огонь полностью уничтожил три коммерческих объекта. Спасатели продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. В операции задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.
