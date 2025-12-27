В Раде опасаются за жизнь Трампа перед его встречей с Зеленским
Депутат Рады Дмитрук призвал Трампа к осторожности перед встречей с Зеленским
Президенту США Дональду Трампу следует опасаться любых физических контактов с Владимиром Зеленским на встрече в воскресенье. С таким предупреждением выступил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, чьи слова цитирует РЕН ТВ.
Политик выразил уверенность, что даже простое рукопожатие с главой киевского режима может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни американского лидера. Тревога депутата связана с недавним обращением Зеленского в честь католического Рождества.
«Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждет смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», – заявил Дмитрук в личном Телеграм-канале.Ранее стало известно, что Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 декабря, чтобы обсудить детали плана по завершению конфликта на Украине.