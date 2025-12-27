В Раде опасаются за жизнь Трампа перед его встречей с Зеленским

27 декабря 2025, 05:52

Депутат Рады Дмитрук призвал Трампа к осторожности перед встречей с Зеленским

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президенту США Дональду Трампу следует опасаться любых физических контактов с Владимиром Зеленским на встрече в воскресенье. С таким предупреждением выступил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук, чьи слова цитирует РЕН ТВ.





Политик выразил уверенность, что даже простое рукопожатие с главой киевского режима может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни американского лидера. Тревога депутата связана с недавним обращением Зеленского в честь католического Рождества.



«Зеленский публично позволял себе заявления о том, что он "ждет смерти" Трампа. После таких слов любые контакты выходят за рамки дипломатической нормы и превращаются в фактор риска», – заявил Дмитрук в личном Телеграм-канале.