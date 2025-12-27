Киевский режим бросил жителей осаждённого Красноармейска на произвол судьбы
РИА Новости: чиновники киевского режима заранее убежали из Красноармейска
Представители власти и силовых структур Украины покинули Красноармейск, когда российская армия продвигалась в сторону Новотроицкого и Шевченко. Об этом РИА Новости рассказал беженец Евгений.
По его словам, фактически жителей бросили на произвол судьбы, оставив их без управления и поддержки. Спасаясь бегством, чиновники киевского режима прихватили с собой все документы и имущество.
«Они говорили, что "мы здесь, мы с вами, мы в Покровске", но все прекрасно понимали, что их в городе нет», — заявил Евгений.От официального Киева в городе оставались только волонтёры из организации «Белые ангелы». Однако их присутствие регулярно совпадало с ударами по Красноармейску, и местные жители опасались находиться рядом с ними, добавил собеседник издания.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.