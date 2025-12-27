27 декабря 2025, 04:36

РИА Новости: чиновники киевского режима заранее убежали из Красноармейска

Фото: iStock/Jaclyne Ortiz

Представители власти и силовых структур Украины покинули Красноармейск, когда российская армия продвигалась в сторону Новотроицкого и Шевченко. Об этом РИА Новости рассказал беженец Евгений.





По его словам, фактически жителей бросили на произвол судьбы, оставив их без управления и поддержки. Спасаясь бегством, чиновники киевского режима прихватили с собой все документы и имущество.



«Они говорили, что "мы здесь, мы с вами, мы в Покровске", но все прекрасно понимали, что их в городе нет», — заявил Евгений.