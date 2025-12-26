Зеленский может принять мирный план по Украине 28 декабря

26 декабря 2025, 23:42

Зеленский надеется согласовать мирный план в Вашингтоне 28 декабря

Владимир Зеленский выразил надежду на заключение мирового соглашения после предстоящих переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Axios.