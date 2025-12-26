Зеленский может принять мирный план по Украине 28 декабря
Владимир Зеленский выразил надежду на заключение мирового соглашения после предстоящих переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Axios.
В беседе с изданием глава киевского режима подчеркнул готовность вынести на всенародный референдум предложение американского лидера, если Москва согласится прекратить огонь хотя бы на два месяца.
Кроме того, Зеленский признал, что мирный план предполагает возможные территориальные уступки для Украины. Этот вопрос будет детально обсуждаться на встрече в Вашингтоне, которая состоится 28 декабря.
Помимо прочего, Зеленский сообщил, что США предлагают Украине гарантии безопасности сроком на 15 лет, однако Киев хочет получить обязательства на более длительный срок.
Читайте также: