27 декабря 2025, 03:28

Дизайнер Анисимов: Зеленский отказался от стиля «милитари» по просьбе жены

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский сменил военную форму на сдержанный костюм по просьбе своей жены Елены, а не из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил украинский дизайнер Виктор Анисимов в интервью изданию iRozhlas.





После начала специальной военной операции глава киевского режима отказался от классического костюма в пользу милитари-одежды. Однако, когда интенсивная фаза конфликта утихла, и он стал чаще путешествовать для участия в международных встречах, контраст между его стилем и образом первой леди, а также делегации стал привлекать много ненужного внимания.



Идея обновить стиль возникла в начале 2025 года, и инициатором, как утверждает Анисимов, стала Елена Зеленская. В запросе, который Анисимов получил в январе, подчеркивалось, что одежда должна быть удобной, отражать ситуацию в стране, но при этом выглядеть более официально.



На момент скандала в Овальном кабинете в конце февраля, когда Зеленского упрекнули в неуважении из-за отсутствия костюма, работа над новыми моделями уже активно велась. Дизайнер отметил, что смена стиля не стала ответом на конфликт в Белом доме, а была заранее запланирована.



«На самом деле новый костюм Зеленского пережил три фазы, постепенно становясь более гражданским. Первый костюм был в стиле милитари, но уже имел формальные элементы, постепенно менялась форма воротника и лацканов», — уточнил Анисимов.