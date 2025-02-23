Владимир Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это необходимо для установления мира или вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Трансляцию выступления ведет офис президента страны в своих соцсетях.
По словам предводителя киевского режима, он не собирается быть у власти десятилетиями.
Стоит отметить, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.
Читайте также:
Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Российский командир дивизиона отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ
Стоит отметить, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.
Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.
Читайте также:
Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины
Медведев заявил, что враг России будет уничтожен
Российский командир дивизиона отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ
Екатерина Коршунова