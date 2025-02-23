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Зеленский заявил, что готов оставить пост, если это нужно для мира или НАТО

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это необходимо для установления мира или вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Трансляцию выступления ведет офис президента страны в своих соцсетях.
По словам предводителя киевского режима, он не собирается быть у власти десятилетиями.

Стоит отметить, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.

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«Я его никогда не знал»: Зеленский открестился от связи со смертью блогера США Лиры на Украине
Зеленский сделал вид, что не знает об умершем в тюрьме на Украине блогере США Лире
23 февраля 2025, 23:54

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с американским журналистом Гонсало Лирой, скончавшимся в украинской тюрьме в январе 2024 года, и ничего о нем не знает.
На пресс-конференции, транслировавшейся YouTube-каналом его офиса, он назвал Лиру «чилийско-американским журналистом», не представлявшим угрозы для ВСУ. Ранее глава департамента DOGE США Илон Маск обвинил Зеленского в причастности к гибели Лиры, а президент России Владимир Путин заявлял, что журналиста «замучили в тюрьме».

«Я не знаю этого человека и никогда его не знал. Не знаю, относится ли он к разведке и имеет ли какое-то отношение к России», — заявил Зеленский в ответ на все обвинения.
По данным портала Grayzone, Лира, арестованный в 2023 году, умер от двусторонней пневмонии. Его отец, Гонсало Лира-старший, утверждал, что тюремная администрация на Украине скрывала факт болезни сына и игнорировала просьбы о помощи.

Госдепартамент США подтвердил гибель журналиста, но, по словам родственников, американское посольство в Киеве не предприняло действий для его спасения.

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Российский боец MMA, поддерживающий «Азов»*, повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО
Бойца-нациста Матвея Леванова задержали в Кирове за нападение на жен бойцов СВО
23 февраля 2025, 23:22

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

В Кирове задержан молодой человек, оскорблявший действия Вооружённых сил РФ на Украине и жен участников СВО. По данным регионального управления МВД, боец местной лиги единоборств публично выкрикивал нацистские лозунги возле клуба и поддерживал запрещённую в России организацию «Азов»*.
Уточняется, что после этого бойцовская лига (Gas Fight) заявила об исключении молодого нациста из своих рядов.

«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».
Видео с его действиями распространилось в Telegram-каналах, где также зафиксированы угрозы в адрес женщин, чьи мужья воюют в зоне спецоперации. Предположительно, задержанного зовут Матвей Леванов.



Полиция и Росгвардия взяли ситуацию под контроль.

«Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили РИА Новости в ведомстве.
Леванову грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии и экстремизм.

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Стало известно об экстренном саммите ЕС по Украине
Reuters: главы стран ЕС 6 марта созовут экстренный саммит по Украине
23 февраля 2025, 22:52

Фото: istockphoto/artJazz

Экстренный саммит по кризису на Украине созовут главы стран Евросоюза (ЕС), который состоится в четверг, 6 марта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.
«Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность», — сказано в публикации.
Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что переговоры по Украине должны начаться как можно скорее и не исключать ни одну из сторон конфликта.

А тем временем в США рассказали о причинах украинского конфликта.

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Эрдоган заявил Макрону о необходимости начать переговоры по конфликту на Украине
23 февраля 2025, 22:36

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Переговоры по Украине, которые необходимо начать как можно скорее, не должны исключать ни одну из конфликтующих сторон. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
«…Турция может внести свой вклад в мирные переговоры, в том числе принять их у себя, и что важно начать переговорный процесс, который не исключает обе стороны конфликта», — добавили в канцелярии Эрдогана.
Лидеры договорились вести более скоординированную работу в качестве двух союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее сообщалось, в чем США уступили Украине. Подробнее в нашем материале.

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США пошли Киеву на уступки в сделке по природным ресурсам
FT: США убрали из проекта договора с Киевом пункт о 100% контроле над фондом
23 февраля 2025, 22:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вашингтон убрал из проекта договора с Украиной о ее природных ресурсах пункт о стопроцентном контроле над фондом. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на соответствующий документ.
«Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы…» — сказано в публикации.
Ранее стало известно об отказе Владимира Зеленского выплачивать американской стороне задолженность в $500 миллиардов. Глава киевского режима добавил, что указанная сумма коснется десяти поколений украинцев.

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