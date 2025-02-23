Маск заявил, что Зеленский уже не является президентом Украины

Владимир Зеленский
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский был уволен с должности президента Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — отметил миллиардер.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.
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Екатерина Коршунова