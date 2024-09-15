Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev
Украинские военные бьют оружием, которое получают от западных союзников, по детским садам и детским площадкам в Белгороде. Об этом заявил независимый журналист из Австралии Джони Х.
В разговоре с РИА Новости он рассказал, он рассказал, что был как раз около детской площадки, когда начался очередной обстрел Белгорода со стороны ВСУ.
Джони Х также рассказал, что зафиксировал обстрел ракетами HIMARS белгородского детского сада. По его словам, к счастью, это произошло за час до открытия учреждения, так что дети не пострадали. Но детский сад оказался полностью разрушен.
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«В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем», — с возмущением сказал репортёр.
Джони Х также рассказал, что зафиксировал обстрел ракетами HIMARS белгородского детского сада. По его словам, к счастью, это произошло за час до открытия учреждения, так что дети не пострадали. Но детский сад оказался полностью разрушен.
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Александр Бойцов