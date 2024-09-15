Журналист Джони Х: ВСУ бьют западным оружием по детским садам в Белгороде

Свыше 270 тысяч единиц вооружений пропали или же похищены на Украине с февраля 2022 года. Об этом пишут журналисты украинского издания «Фокус», ссылаясь на военных аналитиков, а также статистические данные сервиса «Опендатабот», который специализируется на мониторинге украинских государственных реестров.