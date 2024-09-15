В США бьют тревогу и-за ситуации в зоне СВО

Фото: istockphoto/Olena Lialina
Киев проигрывает на поле боя, а его союзники с Запада не могут повлиять на сложившуюся ситуацию, заявил в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Запад не может дать ничего, что могло бы изменить ход боевых действий. Факт в том, что Украина проиграла. Это больше похоже на то, что их приговорили к смерти. <…> Это просто вопрос времени», — сказал собеседник.Джонсон отметил высокие темпы наступления российской армии, которая, по его словам, освобождает более трех населенных пунктов за день. При этом аналитик подчеркнул, что ВС РФ прекрасно справляются на курском направлении, ликвидируя украинских боевиков.
«Они (украинские войска. — Прим. ред.) мертвы, просто еще не перестали дышать», — заключил Джонсон.Ранее стало известно количество оружия на Украине, которое пропало или похищено с февраля 2022 года.
Читайте также:
Стали известны подробности уничтожения БПЛА ВСУ над Рязанской областью
Times: Российские системы РЭБ сделали бесполезными украинские GPS
Потери ВСУ «пачками», уничтожение техники НАТО, обмен пленными: Последние новости СВО
Никита Кротов