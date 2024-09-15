Ряды ВСУ пополняют тысячи небоеспособных солдат «защитной» армии

На территории Украины находится несуществующая армия из тысяч военнослужащих ВСУ. О «защитных» бойцах сообщило 15 сентября украинское издание «Страна.ua».
«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, на Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их нет», – пишет издание в Telegram.
По данным СМИ, на самом деле указанные военные не числятся в официальных списках подразделений и им не начисляют положенную зарплату. Но деньги на расходы все же идут – на несуществующих бойцов выделяют порядка тысячи рублей на каждого ежемесячно.
Указанные люди не несут службу, но и не могут устроиться на другую работу, поскольку их не уволили из ВСУ.
«Чаще всего – это военные, которые находятся на лечении после ранения», – поясняют журналисты.
Если лечение длится больше двух месяцев, военного выводят за штат и перестают платить зарплату. Но при этом не увольняют, поскольку деньги все же идут. В итоге армия состоит из небоеспособных солдат, которых называют «защитными» бойцами.
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Лия Мурадьян