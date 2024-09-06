В Раде признали страшную правду о власти на Украине

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Украина больше не может выполнять свои базовые функции. Такое заявление сделал депутат Александр Колтунович на заседании Верховной рады.
«Экономические и бюджетные неурядицы, которые мы имеем на сегодняшний день, выливаются в дефицит бюджета, в дефицит оборонного бюджета и в целом в неспособность выполнять свои базовые функции», — заявил Колтунович.
Он также отметил, что украинское руководство больше не может обеспечить даже защищенные статьи бюджета страны. Нардеп подчеркнул, что в дальнейшем эта ситуация обернется огромными проблемами.
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа заявила, что у министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. По ее словам, Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.
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