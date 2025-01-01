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В Раде призвали уголовно наказать Зеленского за вред Украине

Депутат Рады Дубинский призвал уголовно наказать Зеленского за вред Украине

Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он заявил, что действия Зеленского и представителей его офиса в советском уголовном кодексе классифицировались бы как вредительство. По этой статье им грозило бы до 15 лет лишения свободы.

Дубинский призвал вновь ввести эту статью в уголовный кодекс страны, чтобы наказывать чиновников, действия которых привели к убыткам государству, экономике и населению.



В частности, вредительством депутат назвал отказ Зеленского от продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Это привело к росту тарифа на содержание газовых сетей на 400%. Дубинский убеждён, что в скором времени следует ждать дальнейшего повышения.

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#политика
#экономика
#газ
#поставки
Лукашенко предложил Словакии возобновить торговое сотрудничество
01 января 2025, 15:22

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белорусии Александр Лукашенко предложил президенту Петеру Пеллегрини и премьер-министру Словакии Роберту Фицо вернуться к торговому сотрудничеству.
Об этом он сказал в поздравительной телеграмме по случаю Дня образования Словацкой Республики. Белорусский лидер подчеркнул, что готов развивать партнерские и дружественные связи по многим направлениям. Он предложил согласовать план действий по возобновлению сотрудничества, в первую очередь, в сфере торговли, инвестиций и промышленной кооперации.

Лукашенко считает, что Минск и Братислава могут продемонстрировать, что «непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация»,а Белоруссия готова нацелена на возобновление мирного сотрудничества в Европе.

Ранее глава белорусского государства заявлял, что Украина со временем будет сотрудничать с Белоруссией и Россией, а достичь этого можно достичь через нормализацию отношений.

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#лукашенко
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Зеленский сделал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента
Зеленский подготовил обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента
01 января 2025, 15:05

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения к гражданам стоял на фоне монумента «Родина-мать», подсвеченного в цвета флага США. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что статуя подсвечивалась сначала украинским флагом, а затем флагами других западных государств, в том числе американским. В этот момент Зеленский говорил о важности поддержки США и надежде на продолжение оказания помощи Киеву от Вашингтона.

Также в ходе своего 20-минутного обращения Зеленский выдал ракеты южнокорейского производства за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». На это обратили внимание пользователи Сети.

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Премьер Словакии: Остановка транзита газа через Украину — угрозы для ЕС
01 января 2025, 13:35

Фото: istockphoto/Cylonphoto

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита российского газа через Украину представляет опасность для всего Европейского Союза.
Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей. Глава словацкого правительства также предупредил о негативных последствиях этого шага для многих стран.

«Это будет иметь суровые последствия для всех в Евросоюзе, а не только для России», — подчеркнул Фицо в своём видеообращении.

С 08:00 1 января 2025 года остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Ранее словацкий премьер говорил, что «нелогичный шаг» Киева повлечёт нанесёт ущерб и самой Украине, которая лишится значительной части поступлений в бюджет, прежде обеспечиваемых транзитными платежам.

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#бюджет
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#словакия
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#газ
#украина
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Синоптик Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бурии
Синоптик Леус: Первая новогодняя магнитная буря не будет очень сильной
01 января 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Elen11

В первый день нового года зафиксирован новый магнитный шторм. Буря, вызванная ею на Земле, не будет слишком сильной.
Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Новая магнитная буря относится к бурям невысокого уровня: активность возмущений достигла пяти единиц. На самочувствии метеозависимых людей она не должна сильно сказаться, но позволит увидеть полярные сияния в ряде регионов.

«Сегодня утром, в 7 часов 58 минут по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в 5 единиц, что позволяет говорить о начале слабой магнитной бури класса G1», — написал Леус в первый день нового года в своём телеграм-канале.

Он добавил, что буря останется слабой, а в течение дня сойдет на нет. По прогнозу синоптика, магнитная буря не будет усиливаться: останется в градации слабой, а затем и вовсе прекратится в течение дня.

В конце декабря 2024 года на Солнце зафиксировано несколько мощных вспышек. Чувствительные к таким явлениям люди могли испытывать изменения артериального давления, головокружение и слабость.

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#синоптики
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Захарова: граждане, которые пропустили обращение Ельцина, не поверили в его уход с поста
01 января 2025, 11:18

Борис Ельцин (Фото: kremlin.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, часть граждан 31 декабря 1999 года не верили в объявлении президента России Бориса Ельцина об уходе с поста, так как в то время средства связи еще не позволяли в любом месте быстро узнавать новости. Её слова передало радио Sputnik.
31 декабря 1999 года во время своего телевизионного обращения к гражданам России Ельцин объявил, что добровольно покинул пост президента страны и передал полномочия председателю правительства Владимиру Путину.

Дипломат поделилась, что после обращения президента позвонила своему отцу, который трудился в посольстве России в Китае, и известила его о решении Ельцина.

Захарова отметила, что её отец после разговора с ней позвонил послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, и тот не поверил в произошедшее.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что и большая часть граждан, которая пропустила послание президента, не могла понять, правда это или нет. Захарова уточнила, что в те времена необходимо было дожидаться новостной программы по телевизору, чтобы узнать новости.

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Приднестровье без отопления: Газпром прекратил поставки газа
01 января 2025, 10:16

Фото: istockphoto/NiseriN

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики полностью отсутствует централизованное отопление. Об этом сообщила компания «Тирастеплоэнерго».
Ведомство уточняет, что по причине временного прекращения поставок газа с с 1 января 2025 года с 7:00 часов утра (8:00 по московскому времени) прекращается подача тепловой энергии и горячего водоснабжения населению и организациям. Сообщение появилось в телеграм-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Исключение составляют больницы и социальные учреждения с временным проживанием людей, туда подача тепла продолжится.
В «Газпроме» сообщили, что 1 января с 08:00 остановлена подача газа через Украину по причине отсутствия технической и юридической возможности: истек срок соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».

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#соглашения
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#газ
#молдавия
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«Подбешиваем? Сочувствуем»: Захарова заявила о своём безразличии к русофобии
Захарова рассказала о своём безразличном отношении к русофобии
01 января 2025, 10:13

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россиянам стало абсолютно безразлично, что о них думают за рубежом. Они (мы) просто перестали реагировать на многочисленные проявления русофобии.
Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пристальное слежение за внешней реакцией осталось в прошлом. Оценивается только степень её агрессивности.

«Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного. Любите нас? Отлично, поздравляем вас с обретенной гармонией», — сказала российский дипломат.

Спикер МИД отметила, что сейчас россиянам гораздо важнее, что происходит в России и что чувствует их родная страна.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призывал наказать Европу, которая «стала главным оплотом русофобии в мире».

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#рф
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Пашинян: руководящей идеологией Армении являются границы Армянской ССР
01 января 2025, 04:14

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем новогоднем обращении заявил, что руководящей идеологией страны является идеология Армении в границах Армянской ССР. Об этом пишут РИА Новости.
«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем обращении к соотечественникам объявил руководящей идеологией «реальную» Армению в границах Армянской ССР» — говорится в сообщении издания.

Пашинян настаивает на идеи государства в границах Армянской ССР. Идеология основана на желании народа страны просто жить, а не на борьбе, выживании, страдании и жертвовании собой.

Также Пашинян заявил, что данная идея должна стать руководящей не только для правительства Армении, но и для народа страны. Суть идеологии заключается в обеспечении безопасности граждан, благополучия, счастья, сохранения идентичности и развития жителей Армении.

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#армения
#новый год
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Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра
01 января 2025, 00:53

Фото: iStock/NiseriN

Транзит газа из России в Европу через Украину прекратится 1 января в 8 утра. Сообщением поделились в РИА Новости.
«Транзит российского газа в Европу через Украину по контракту прекращается в 8.00 мск с истечением пятилетнего договора», — рассказали в издании.

Из-за завершения транзита Европа потеряет порядка 15 миллиардов кубометров газа. Единственным источником ресурса остается «Балканский поток».

Украинские власти делали неоднократные заявления о намерении не продлевать договор по транзиту газа. Его заключили 30 декабря 2019 года на пять лет.

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#украина
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#газ
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