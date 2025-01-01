Владимира Зеленского необходимо привлечь к уголовной ответственности за вред Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Он заявил, что действия Зеленского и представителей его офиса в советском уголовном кодексе классифицировались бы как вредительство. По этой статье им грозило бы до 15 лет лишения свободы.
Дубинский призвал вновь ввести эту статью в уголовный кодекс страны, чтобы наказывать чиновников, действия которых привели к убыткам государству, экономике и населению.
В частности, вредительством депутат назвал отказ Зеленского от продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Это привело к росту тарифа на содержание газовых сетей на 400%. Дубинский убеждён, что в скором времени следует ждать дальнейшего повышения.
Читайте также:
«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским
Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
Дубинский призвал вновь ввести эту статью в уголовный кодекс страны, чтобы наказывать чиновников, действия которых привели к убыткам государству, экономике и населению.
В частности, вредительством депутат назвал отказ Зеленского от продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Это привело к росту тарифа на содержание газовых сетей на 400%. Дубинский убеждён, что в скором времени следует ждать дальнейшего повышения.
Читайте также:
«РВ»: Зеленский опозорился в своем новогоднем обращении
Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским
Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
Анастасия Чинкова