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Владимир Зеленский может до конца января снизить возраст мобилизации на Украине. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Отмечается, что в течение первого месяца 2025 года Зеленский снизит призывной возраст до 18 лет.
Ранее сообщалось, что руководство ВСУ приказало воинским частям готовиться к прибытию большого числа новобранцев в возрасте от 18 до 20 лет. Эти заявления появились на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации в стране.
Также стал известно, что украинцы увозят своих детей-подростков из страны, опасаясь их отправки на в зону боевых действий.
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Ранее сообщалось, что руководство ВСУ приказало воинским частям готовиться к прибытию большого числа новобранцев в возрасте от 18 до 20 лет. Эти заявления появились на фоне сообщений о снижении возраста мобилизации в стране.
Также стал известно, что украинцы увозят своих детей-подростков из страны, опасаясь их отправки на в зону боевых действий.
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Анастасия Чинкова