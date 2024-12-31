Зеленский подписал закон об отсрочке от мобилизации прошедшим плен гражданским

Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданским лицам, которые прошли через плен. Об этом сообщает украинское издание «Политика страны» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что документ также упрощает процедуру предоставления отсрочки украинцам, чьи близкие родственники числятся пропавшими без вести.
Зеленский подписал этот закон 31 декабря. Он был принял депутатами Верховной рады 20 ноября. За его принятие проголосовали 304 парламентария.
Ранее депутат Рады Богдан Кицак заявил, что новые правила правительства Украины приведут к тому, что большинство украинцев потеряют право на бронь от мобилизации.
Читайте также:
ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
Зеленский подписал этот закон 31 декабря. Он был принял депутатами Верховной рады 20 ноября. За его принятие проголосовали 304 парламентария.
Ранее депутат Рады Богдан Кицак заявил, что новые правила правительства Украины приведут к тому, что большинство украинцев потеряют право на бронь от мобилизации.
Читайте также:
ООН: боевики ВСУ пытают мобилизованных граждан, отказывающихся от службы
Стало известно, кто помешал Трампу остановить конфликт на Украине до инаугурации
Зеленский может снизить мобилизационный возраст до конца января
Анастасия Чинкова