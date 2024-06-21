В Раде Сырского обвинили в прорыве ВС РФ под Торецком

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что в продвижении ВС РФ под Торецком виноваты генералы ВСУ. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, российские войска уже на подходе к трассе, ведущей в город, а ВСУ до сих пор не подготовили фортификационные заграждения на этом участке.
Депутат озвучила подозрения в том, что главком ВСУ Александр Сырский может являться пособником командующего восточным фронтом, который снимает подготовленные бригады с участков, где ожидается наступление ВС РФ.
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