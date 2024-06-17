Главком ВСУ Сырский: ВС России наступают на всем восточном участке фронта

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем Telegram-канале, что российская армия наступает на всем восточном участке фронта.
Сырский прокомментировал ситуацию на наиболее критических для украинской армии участках фронта. Он отметил, что ВС РФ наступают с различной интенсивностью на Купянском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.
По словам Сырского ожесточенные бои продолжаются. Особенно тяжелая для ВСУ ситуация происходит на Покровском направлении, заключил главком.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По словам Сырского ожесточенные бои продолжаются. Особенно тяжелая для ВСУ ситуация происходит на Покровском направлении, заключил главком.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова