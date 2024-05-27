Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о подписании документов, которые официально разрешают визиты французских инструкторов в украинские учебные центры.
«Подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — сообщил он 27 мая на своем канале в Telegram.Сырский и министр обороны Украины провели видеоконференцию с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. Главнокомандующий ВСУ выразил приветствие инициативе Франции по отправке инструкторов на Украину для подготовки украинских военных.
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