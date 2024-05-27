Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял журналистов Forbes за перевод надписи «Громозека» как «Гомосексуалист» на танке ВС РФ. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.