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Главком ВСУ Сырский разрешил французским инструкторам прибыть на Украину

27 мая 2024, 18:37

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о подписании документов, которые официально разрешают визиты французских инструкторов в украинские учебные центры.


«Подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — сообщил он 27 мая на своем канале в Telegram.
Сырский и министр обороны Украины провели видеоконференцию с министром вооружённых сил Франции Себастьяном Лекорню. Главнокомандующий ВСУ выразил приветствие инициативе Франции по отправке инструкторов на Украину для подготовки украинских военных.

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«Громозека против гомосеков»: Рогов высмеял западных журналистов за статью о танке ВС РФ
Рогов высмеял Forbes за перевод «Громозеки» как «Гомосексуалиста» на танке ВС РФ
27 мая 2024, 18:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высмеял журналистов Forbes за перевод надписи «Громозека» как «Гомосексуалист» на танке ВС РФ. Об этом Рогов написал в своем Telegram-канале.
Западное издание допустило ошибку в переводе при работе над материалом, который посвящен боевым действиям в зоне спецоперации. Журналисты рассказывали читателям о российской военной технике, которую в последнее время начали обшивать дополнительной защитой от дронов, и в качестве примера привели боевую машину «Громозека».

Отметим, что такое название носил персонаж из советского мультфильма «Тайна третьей планеты». По мнению Рогова, журналисты Forbes не смотрели данный мультик, по этой причине перевели название танка как «Гомосека» — Homosexual.

Рогов заключил, что для успокоения от оплошности пропагандистов Запада «Громозеке не помогут и 402 капли валерианки».

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Подполье сообщило о ракетном ударе в Херсонской области
Подполье: ВС России ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны
27 мая 2024, 18:16

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Вооруженные силы РФ нанесли удар по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — сказал Лебедев.

Сообщается, что под удар попала группа охотников на беспилотники вместе со специальным оборудованием. К месту удара были направлены гражданские и военные автомобили скорой помощи. Подпольщик отметил, что после первых взрывов была слышна вторичная детонация.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Именно поэтому российские военные одерживают верх в украинском конфликте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, почему американские ракеты потеряли эффективность на Украине
Welt: ракеты США неэффективны в руках ВСУ из-за успехов российских систем РЭБ
27 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/bpawesome

Журналист Кристоф Ваннер заявил, что Вооруженные силы Украины не могут применять некоторые американские ракеты, поскольку ВС РФ удается их подавлять системами РЭБ. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что русские могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность. По его словам, это касается высокоточных снарядов Excalibur и РСЗО HIMARS. Журналист добавил, что украинцы просят своих американских партнеров улучшать это оружие, иначе им придется от него отказаться.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились фото захваченной в Волчанске «машины апокалипсиса» ВСУ
Российские военные захватили бронеавтомобиль Roshel Senator в Волчанске
27 мая 2024, 17:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Военные ВС РФ захватили бронеавтомобиль канадского производства Roshel Senator, который был передан украинской армии, в Волчанске. Снимки трофея публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».
На кадрах российские солдаты позируют на фоне бронеавтомобиля. Отмечается, что ​захваченная боевая машина оказалась без повреждений.



Бронеавтомобиль Roshel Senator, который был создан в 2018 году, в средствах массовой информации прозвали «машиной для апокалипсиса». Уточняется, что он обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия, а также может нести пулеметы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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«Запад видит войну как картинку»: В НАТО объяснили превосходство российских военных
Экс-советник НАТО Бо назвал слабую стратегию причиной провала Запада на Украине
27 мая 2024, 17:15

Фото: iStock/ffikretow

Бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что РФ видит войну как фильм, а Запад — как статичную картинку. Именно поэтому российские военные одерживают верх в украинском конфликте. Об этом пишет РИА Новости.
«Запад склонен видеть войну как картинку, а Россия — как фильм. Именно поэтому россиянам сопутствует успех: они не привязываются к статичной картинке, а пытаются понять динамику», — сказал он.

Он отметил, что российская армия развивается гармонично со всей страной. По его мнению, по этой причине западным странам приходится пересматривать свою стратегию, в отличие от россиян.

«Ключевой момент в том, как русские понимают войну, это то, чего не хватает Западу, и по этой причине он проигрывает», — заключил Бо.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
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#сво
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Сийярто: Венгрия не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России
27 мая 2024, 16:50

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14 пакет антироссийских санкций ЕС. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что одним из важных пунктов сегодняшних дебатов был 14-й пакет санкций. По его словам, он полностью противоречит экономическим интересам страны и может поставить под угрозу энергоснабжения Венгрии.

«Поэтому этот пакет санкций в таком виде венгерское правительство не примет», — заявил министр.

Он отметил, что Венгрия считает провальной санкционную политику Брюсселя, а также выступает против использования подобных карательных мер.

Ранее в ЕС утвердили новый режим санкций против РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ
ФСБ уличила в шпионаже жительницу ЛНР, передавшую сестре в Киеве данные о ВС РФ
27 мая 2024, 16:45

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала жительницу Ровеньков Луганской народной республики (ЛНР) по обвинению в шпионаже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.

Женщина подозревается в сборе информации о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

На допросе она призналась, что передавала полученные данные своей сестре в Киеве, которая затем отправляла их украинским военным.

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Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз
27 мая 2024, 16:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России — это заявление, увеличивающее эскалацию конфликта. Об этом представитель Кремля сообщил газете «Известия».
По словам Пескова, данное высказывание Столтенберга не может являться его личным мнением, поскольку он — официальное лицо Альянса. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Североатлантический блок заигрывает с военной риторикой.

Это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше, добавил Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов, однако «даже близко не выполнил своего обещания».

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Оказали медпомощь и дали закурить: ВС РФ спасли раненого боевика ВСУ
27 мая 2024, 16:26

Фото: сайт Кремля

Российские военные спасли раненного боевика ВСУ, которого бросили сослуживцы, видеоролик с рассказом пленного публикует Минобороны РФ.
Валентин Мацепуро попал в плен на Купянском направлении.

По словам военнопленного, на этом участке полностью отсутствует командование. Солдаты понятия не имеют, что им делать и какие боевые задачи перед ними стоят.

Мацепуро получил ранение и связался с командиром. Ему пообещали эвакуацию и приказали наблюдать, однако, по словам самого ВСУшника, он быстро понял, что сослуживцы не придут ему на помощь.

Раненого украинцы спасли бойцы ВС РФ.

«Они вытащили меня, оказали медицинскую помощь и дали закурить», — вспоминает Мацепуро.

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