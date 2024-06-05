Сырский пожаловался на сложную ситуация для ВСУ в зоне спецоперации

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.
Сырский сообщил, что армия России ведёт активные боевые действия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. При этом российские военные продолжают штурмовать Волчанск и ведут бои на подступах к Временному Яру. Также, по его словам, ВС РФ наступают и на других направлениях.
Главком ВСУ добавил, что его главной задачей является обеспечение украинских войск достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.
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«В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб», — написал Сырский в своём Telegram-канале.
Главком ВСУ добавил, что его главной задачей является обеспечение украинских войск достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами для укрепления обороны.
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Элина Позднякова