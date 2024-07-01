О первом применении американских истребителей F-16 заявил эксперт из Франции

Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ впервые начали применять американские истребители F-16. Эксперт отметил, что случился якобы первый удар авиации этой модели, подтвержденный Международным легионом. Об этом Тайтельман написал в своих соцсетях, не предоставив дополнительной информации и доказательств.