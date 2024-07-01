О первом применении американских истребителей F-16 заявил эксперт из Франции

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Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ впервые начали применять американские истребители F-16. Эксперт отметил, что случился якобы первый удар авиации этой модели, подтвержденный Международным легионом. Об этом Тайтельман написал в своих соцсетях, не предоставив дополнительной информации и доказательств.
«Первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — говорится в сообщении.Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в заявлении Тайтельмана во время беседы с Lenta. Он считает, что истребители появятся в зоне боевых действий этим летом, но позже.
Дандыкин также добавил, что благодаря системе ПВО и истребителям Су-35 и Су-57, у F-16 будут непростые прогулки. Появление такой авиации усложнит задачу для ВС РФ, но существенного преимущества враг не получит.
Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещаться именно на территории Украины. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен.
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