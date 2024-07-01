Экс-топ-менеджеру Ростеха Лалетиной уменьшили срок наказания на 1,5 года

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Тюремный срок за взятки снизили на полтора года экс-топ-менеджеру корпорации «Ростех» Алле Лалетиной, сообщил ТАСС, со ссылкой на Мосгорсуд. Уточняется, что снижена и сумма штрафа.
«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с 8 лет до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снижена со 133 млн рублей до 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении Лалетиной переквалифицировали с получения взятки в особо крупных размерах на получение взятки лицом на государственной должности.
Согласно материалам дела, Лалетина получила взятку в период с февраля 2018 по апрель 2019 года, будучи на должности директора по правовому обеспечению «Ростеха». Суммы переводили по частям. Вину женщина не признала.
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Никита Кротов