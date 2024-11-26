В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке главы Минобороны Украины

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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке главы Минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Гончаренко* настаивает на том, что Умеров должен уйти в отставку. После этого в отношении него должны быть возбуждены уголовные дела, и «желательно – на большой срок».
Депутат пояснил, что его позиция обоснована. Он считает Умерова ответственным за то, что на Украине были потрачены большие деньги, а произвели на них бракованные боеприпасы.
К тому же, через несколько месяцев после его назначения Гончаренко* заявлял о некомпетентности нового министра.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Депутат пояснил, что его позиция обоснована. Он считает Умерова ответственным за то, что на Украине были потрачены большие деньги, а произвели на них бракованные боеприпасы.
К тому же, через несколько месяцев после его назначения Гончаренко* заявлял о некомпетентности нового министра.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова