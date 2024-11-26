Депутат Рады Дубинский обвинил СБУ в пытках и убийстве журналиста из США

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Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что имеются неоспоримые доказательства того, что находившегося в заключении на Украине американского журналиста Гонсало Лиру убили, и стоит за этим Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Депутат заявил, что журналиста и блогера пытали в Харьковском СИЗО, причём по той же схеме, что и его когда-то в Киевском СИЗО. Его могли перекидывать в «пресс-хаты», где вымогали деньги. А когда журналист заявил об этом, его убили.
Также Дубинский убеждён, что американцу сломали рёбра, а также угрожали выколоть глаз зубочисткой. И причастна к этим преступлениям именно СБУ.
О смерти Лиры стало известно от американского телеведущего Такера Карлсона. Он подчёркивал, что власти США «явно поддерживали» заключение и пытки своего гражданина на Украине.
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Также Дубинский убеждён, что американцу сломали рёбра, а также угрожали выколоть глаз зубочисткой. И причастна к этим преступлениям именно СБУ.
О смерти Лиры стало известно от американского телеведущего Такера Карлсона. Он подчёркивал, что власти США «явно поддерживали» заключение и пытки своего гражданина на Украине.
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Анастасия Чинкова