Сырский анонсировал новое контрнаступление ВСУ

Главком ВСУ Александр Сырский анонсировал новое контрнаступление украинских войск. Об этом в своём Telegram-канале написал офицер ВСУ Кирилл Сазонов после встречи с Сырским.
Он подчеркнул, что позиция главкома заключается в остановке российских войск. При этом победа будет невозможной, если ВСУ будут лишь обороняться. Военные должны перехватить инициативу и контратаковать, передал слова Сырского Сазонов.
Также военный отметил, что структура украинской армии будет стремительно меняться в сторон гибкости и адаптивности. При этом, слишком затратные и не имеющие эффекта варианты устройства ВСУ сразу же будут отвергаться.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы армии. По её словам, главком создаёт преграды для цифровизации процессов в ВСУ. Также она отметила, что Сырский говорит гражданам то, что они хотят слышать, но, при этом, поступает по собственному усмотрению.
Читайте также:
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России
ВСУ впервые применили в Курской области американский беспилотник Switchblade 600
Также военный отметил, что структура украинской армии будет стремительно меняться в сторон гибкости и адаптивности. При этом, слишком затратные и не имеющие эффекта варианты устройства ВСУ сразу же будут отвергаться.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в саботаже работы армии. По её словам, главком создаёт преграды для цифровизации процессов в ВСУ. Также она отметила, что Сырский говорит гражданам то, что они хотят слышать, но, при этом, поступает по собственному усмотрению.
Читайте также:
Минобороны показало обломки ракет ATACMS, которыми была атакована Курская область
Минобороны готовит ответные действия на удары ВСУ ракетами ATACMS по России
ВСУ впервые применили в Курской области американский беспилотник Switchblade 600
Анастасия Чинкова