В Раде заявили, что у властей Украины нет плана развития страны

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Украинские власти не имеют плана развития страны, о чём свидетельствует отмена заседаний парламента. Об этом заявил депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Ранее, 5 марта, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил об отмене запланированных заседаний из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов.
Дубинский отметил, что отмена сразу нескольких заседаний Рады говорит об отсутствии повестки для Украины у властей. По его словам, нет различных планов действий, нет решений по вопросам экономики, социальной политики.
Депутат подчеркнул, что Рада собирается только для голосований по законопроект и для возможного деления средств.
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Дубинский отметил, что отмена сразу нескольких заседаний Рады говорит об отсутствии повестки для Украины у властей. По его словам, нет различных планов действий, нет решений по вопросам экономики, социальной политики.
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Анастасия Чинкова