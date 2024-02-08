В Раде заявили о лжи украинских властей

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Депутат Верховной рады от оппозиционной «Европейской солидарности» Ирина Геращенко прокомментировала избиение женщинами трех человек на Западной Украине, одного из которых приняли за «наводчика» из военкомата.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в поселке Космач в Ивано-Франковской области нападавшие посчитали одну из женщин «наводчицей», которая собирается сдавать их мужей. Они потребовали предъявить мобильный телефон, попытались вытащить украинку из автомобиля и ударили ее ребенка битой через приоткрытое окно.
Она также отметила, что законопроект об ужесточении мобилизации приняли втихаря, без выступления президента страны Владимира Зеленского. Геращенко пояснила, что реакция украинцев будет неоднозначной, после того, как они узнают об административной ответственности за отсутствие в реестре для военнообязанных. И это после того, как им два года рассказывали о вере в ВСУ.
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«Жуткая история в Космаче - это результат параллельной реальности телемарафона, розовых пони на набережной Ялты, лжи о скорой победе, стравливания общества», - так написала Геращенко.
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Элина Позднякова