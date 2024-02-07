Залужного не было в Раде на презентации проекта об ужесточении мобилизации

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не присутствовал в Раде во время презентации законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект об ужесточении мобилизации. По словам парламентария, проект будет также рассматриваться во втором чтении. Тогда в документ внесут некоторые правки. Гончаренко подчеркнул, что сам он голосовал «против».
Также, по ее словам, парламентский комитет по нацбезопасности поддержал новый законопроект рассматривался по сокращенной программе, то есть «без вопросов, без ответов, без дискуссии».
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«Правительственный законопроект представлял министр обороны Рустем Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис Владимира Зеленского хотел именно на него перевести презентацию проекта», - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова