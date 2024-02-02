WP: Залужный заявил о необходимости новой мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для победы над ВС РФ Киеву необходимо провести ещё одну мобилизацию, об этом пишет The Washington Post.
«У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать», — цитирует главкома американская газета.
WP также удалось выяснить, что президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение главнокомандующего, сославшись, в частности, на недостаток средств для проведения мобилизационных мероприятий.
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Евгения Парфентьева