Россия может поаплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил вице-спикер Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», – подчеркнул он.
По словам политика, Зеленский хочет, чтобы его действия одобряли на Украине и на Западе, но это невозможно.
«Нужны аплодисменты толпы, плебса – тут. И за границей», – добавил он.
Дубинский отметил, что «план победы» Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе.
Ранее стало известно, что населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР) взято под контроль российскими войсками.
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Александр Климов