Российские военные освободили Измайловку в ДНР

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Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, активные наступательные действия российских военных позволили освободить населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что в зоне проведения спецоперации противник впервые потерял два бронетранспортера Viking шведского производства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова