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В РФ разработали два плана завершения СВО в зависимости от исхода выборов в США

Argumenti: у России есть два плана окончания СВО в зависимости от выборов в США
27 октября 2024, 09:49
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

В преддверии выборов президента США руководство РФ решило разработать сразу два сценария завершения специальной военной операции. Об этом пишет издание Argumenti.ru.
Уточняется, что данные сценарии предполагают как победу республиканского политика Дональда Трампа, так и победу демократа Камалы Харрис.

«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет», — говорится в материале.



Как сообщает издание, ключевые требования будут выдвинуты к Киеву, однако степень их строгости остается неизвестной. После неудачного наступления в Курской области, которое президент Украины Владимир Зеленский решил использовать как оправдание для финансирования от США, вера в военные успехи украинской армии серьезно пошатнулась.

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#спецоперация
В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников
МО: средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами РФ
27 октября 2024, 09:19

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что 18 вражеских дронов были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 — над Белгородской областью, а над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей были сбиты по 4 беспилотника.

Согласно информации военного ведомства, 3 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 1 — над Курской областью.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Восемь дронов ВСУ сбили над российским регионом
Губернатор Гусев: 8 дронов ВСУ сбили над Воронежской областью, произошел пожар
27 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что ночью над регионом было ликвидировано восемь украинских БПЛА.
По словам Гусева, вражеские дроны были сбиты дежурными средствами ПВО и РЭБ. Согласно предварительным данным, пострадавших и значительных повреждений нет.

Глава региона добавил, что в одном из районов в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое оперативно потушили.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны сбила одиннадцать беспилотников в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дроны
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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина
Гладков: женщина ранена после атаки БПЛА ВСУ на белгородское село Варваровка
27 октября 2024, 08:31

Фото: iStock/NiseriN

Украинские беспилотники атаковали село Варваровка в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что женщина получила травмы средней тяжести, ее госпитализировали в Октябрьскую районную больницу. Через некоторое время пострадавшую переведут в областную больницу.

Также из-за атаки БПЛА ВСУ были повреждены гараж и автомобиль на территории частного домовладения, отметил глава региона. На данный момент идет сбор информации о последствиях вражеской атаки.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#рф
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Родители российского пленного обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ
Из-за шантажа со стороны ВСУ родители российского пленного обратились в ООН
27 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Родители российского пленного Николая Шепилова обратились в Управление верховного комиссара по правам человека ООН и Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь защитить их сына и вернуть его домой. Об этом пишет РИА Новости.
Утверждается, что ВСУ угрожают им расправиться с сыном и вымогают деньги. Мать пленного Валентина Шепилова рассказала, что ее сын родом из Луганска, он вступил в ряды военных республики в 2022 году, а затем присоединился к военнослужащим ВС России.

В октябре Николай позвонил семье и сообщил, что его взяли в плен и что украинские боевики требуют заплатить за него выкуп, угрожая убийством.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Военкор заявил о возвращении Селидово России
Военкор Котенок: организованная оборона ВСУ в Селидово в ДНР уже отсутствует
27 октября 2024, 05:04

Фото: istockphoto/Zeferli

Организованная оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует, он возвращен России. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», – отметил военкор.

Ранее были показаны кадры, на которых российские военные въезжают в Серидово на горящем танке. На тот момент российские войска контролировали около 80% города, основные бои шли в центре, а ВСУ отступали на северо-запад.

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#военкор
#днр
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В Одессе произошел масштабный пожар после сообщений о взрыве
В Одессе произошел пожар со звуками детонации после сообщений о взрыве
27 октября 2024, 00:27

Фото: istockphoto/aapsky

В Одессе на юге Украины вспыхнул крупный пожар, сопровождаемый звуками детонации. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале информационного агентства УНИАН.
«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», – говорится в сообщении.

Официальной информации о пожаре пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пожар в одесском порту возник после удара баллистической ракеты ОТРК «Искандер».

17 октября Вооруженные силы (ВС) России атаковали энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине. По данным Министерства обороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.

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ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг России над Горняком
Пушилин: ВС РФ водрузили флаг России над городом Горняк в ДНР
26 октября 2024, 22:52

Фото: istockphoto/Anton_Sokolov

Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Горняке ДНР и водрузили флаг России над городом. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его данным, российский флаг установили бойцы 114 бригады.
«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал он.
Пушилин отдельно подчеркнул, что Селидовское направление — стратегически важное для России в районе Донбасса.

Город Горняк расположен на Селидовском направлении, в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него пролегает ключевая ветка железной дороги, по которой получает снабжение существенная часть ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе находится несколько крупных угольных шахт.

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#днр
#всу
#вс рф
#пушилин
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Бойцы ВС РФ ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео
26 октября 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Zeferli

Бойцы ВС РФ эффектно ворвались в Селидово в ДНР на горящем танке и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT, отметив, что их передали волонтеры Народного фронта.
По информации издания, на видео запечатлены военнослужащие из 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. При этом сообщается, что российская армия контролирует уже 80% города, основные бои в котором сейчас ведутся в центре, ВСУ приходится отступать на северо-запад.


Ранее командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка рассказал, как он с двумя бойцами ВС РФ провел 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.

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Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
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#всу
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Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
26 октября 2024, 20:05

Дмитрий Медведев (фото: сайт Кремля)

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал новость о запуске первого военного завода Rheinmetall на Украине, сказав, что стоит ждать праздничного российского салюта на производстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, прикрепив к посту видео с эффектным взрывом.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырех военных заводов на Украине. Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве», — отметил он.
Ранее Дмитрий Медведев жестко прокомментировал закрытие Польшей генконсульства России в Познани. Завершил свою публикацию зампред Совбеза РФ отсылкой к популярному польскому мему, написав «Bóbr kurwa».

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