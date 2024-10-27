В РФ разработали два плана завершения СВО в зависимости от исхода выборов в США

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В преддверии выборов президента США руководство РФ решило разработать сразу два сценария завершения специальной военной операции. Об этом пишет издание Argumenti.ru.
Уточняется, что данные сценарии предполагают как победу республиканского политика Дональда Трампа, так и победу демократа Камалы Харрис.
Как сообщает издание, ключевые требования будут выдвинуты к Киеву, однако степень их строгости остается неизвестной. После неудачного наступления в Курской области, которое президент Украины Владимир Зеленский решил использовать как оправдание для финансирования от США, вера в военные успехи украинской армии серьезно пошатнулась.
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«В Кремле понимают непредсказуемость американского электората. Невозможно точно предсказать, кто займет Овальный кабинет», — говорится в материале.
Как сообщает издание, ключевые требования будут выдвинуты к Киеву, однако степень их строгости остается неизвестной. После неудачного наступления в Курской области, которое президент Украины Владимир Зеленский решил использовать как оправдание для финансирования от США, вера в военные успехи украинской армии серьезно пошатнулась.
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Екатерина Коршунова