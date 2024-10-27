Путин: Минобороны изучает варианты ответа на возможные удары вглубь РФ

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
По словам главы российского государства, подобные атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран Североатлантического альянса, а не Украиной. Путин подчеркнул, что Россия будет реагировать на это соответствующим образом.
Ранее Путин предупреждал, что обсуждения среди государств НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте, что изменит характер боевых действий.
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«Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить», — добавил российский лидер.
Ранее Путин предупреждал, что обсуждения среди государств НАТО касаются не только поставок дальнобойных вооружений Украине, но и возможного прямого участия Запада в конфликте, что изменит характер боевых действий.
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Екатерина Коршунова