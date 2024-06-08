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В Раде уличили командование ВСУ во лжи по поводу положения Работино и Крынок

Безуглая: Украина потеряла контроль над Работино и Крынками
08 июня 2024, 11:46
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

Украина потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левобережье Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности, народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, слова которой приводит издание «Страна.ua».
Депутат прокомментировала заседание комитета, на котором присутствовали глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, его заместитель Михаил Драпатый, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий, заместитель главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Лебеденко и другие высшие офицеры.

Безуглая заявила, что на комитете была зафиксирована ложь касаемо нынешнего положения Работино и Крынок. Так, первый населённый пункт уже несколько недель находится под контролем ВС РФ, о чём на Украине молчат. Крынки тоже де-факто утрачены Киевом.



Депутат заявила, что Работино стало единственным результатом контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Это село стало «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».

А Крынки – это «кровавый проект» командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.

В заключение она подчеркнула, что в настоящее время на карте боёв Deep State и в соцсетях больше правды, чем в словах представителей ВСУ.

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#верховная рада
Появились кадры последствий обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области
08 июня 2024, 12:29

Фото: iStock/bpawesome

Первый украинский удар по селу Садовое в Херсонской области уничтожил магазин, а второй был произведён спустя несколько часов по тому же месту, поскольку ВСУ ждали прибытия людей на помощь пострадавшим. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
По его словам, все автомобили в округе были сильно посечены осколками снарядов. Также повреждения получила прибывшая на место удара машина скорой помощи.

По предварительной версии, в одном из домов погибли мужчина, его невестка и внучка. Всего на данный момент насчитается три дома, в которых также могли быть жертвы среди мирного населения.

Напомним, что обстрел ВСУ произошёл 7 июня. Украинские боевики ударили по магазину, в котором в этот момент находилось большое число людей. По последним данным, погибли 22 человека.

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#всу
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#херсонская область
#сво
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Дроны ВСУ в Северной Осетии и обстрел Луганска: Последние новости СВО
Глава Северной Осетии Меняйло: в Моздоке сбили три беспилотника ВСУ
08 июня 2024, 11:54

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на субботу 8 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских беспилотников. После чего атака со стороны ВСУ повторилась. Утром этого же дня вражеские силы направили на Северную Осетию три беспилотных летательных аппарата.
О последних новостях с линии боевого соприкосновения по состоянию на 8 июня 2024 года расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ впервые попытались атаковать Северную Осетию: что известно об атаке украинских беспилотников


В Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались атаковать Северную Осетию тремя БПЛА. Российские силы противовоздушной обороны пресекли атаку в 08:40 мск.

Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три дрона пытались нанести удар по военному аэродрому в Моздоке Северной Осетии. По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет.

В Луганске увеличилось число погибших в результате обстрела ВСУ


Глава ЛНР Леонид Пасечник написал в своем Telegram-канале, что 8 июня число погибших после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске выросло до шести человек. Спасатели извлекли из-под завалов дома в Луганске тела еще двух человек. По словам главы ЛНР, работы на месте удара продолжались всю ночь.

Напомним, утром 7 июня Луганск подвергся интенсивному обстрелу со стороны украинских войск. Боевики ВСУ выпустили по городу 6 американских ракет ATACMS.

Секретные подробности с фронта: что на самом деле Зеленский сообщил Байдену в тайне ото всех


Предводитель киевского режима Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без участия СМИ. В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что планирует поговорить об укреплении Харьковской области.

Украинский лидер отметил, что есть некоторые подробности с фронта, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от Зеленского.

ВС РФ уничтожили еще один танк Abrams


Военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты ВСУ Bradley на авдеевском направлении. Атака была произведена с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был ликвидирован расчетом FVP-дрона.

Над 7 регионами РФ за ночь уничтожили 25 украинских дронов


Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии. В российском военном ведомстве пояснили, что беспилотные летательные аппараты противника были уничтожены в Белгородской, Ростовской, Тульской, Брянской, Астраханской областях.

Также враг направил в акваторию Черного моря 2 безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма. ​Они также были ликвидированы ​благодаря успешной работе ПВО.

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#лнр
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Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области
Сальдо: в Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО
08 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/Zeferli

В Херсонской области создаётся глубоко эшелонированная система ПВО для защиты от ракетных атак. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с РИА Новости в рамках ПМЭФ-2024.
По его словам, данная конструкция создаётся таким способом, о котором украинские войска даже не догадываются. Они могут посчитать, что, увидев данный объект с помощью радиолокационных станций (РЛС), достигнут цели. Однако всё не так просто, поскольку эта система состоит сразу из нескольких слоёв, которые находятся не только на поверхности земли. Таким образом, ВСУ не поймут, откуда может быть нанесён удар по их ракетам.

Также Сальдо заявил, что применение нового типа ракет, которые поставляет Запад, не поможет украинским войскам. Чем больше на Украину поступает ракет Storm Shadow, ATACMS или HIMARS, тем больше теряется средств и возможностей борьбы с Россией.

Конечно для ВС РФ применение таких ракет противником создаёт дополнительные хлопоты и определённых тревоги, однако страна настроена решительно и никогда не отступит, добавил губернатор.

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#херсонская область
#пво
#вс рф
#сво
#защита
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Появились кадры сбитых над Северной Осетией беспилотников ВСУ
08 июня 2024, 11:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В сети появились кадры сбитых украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать территорию Северной Осетии. Фото публикует Telegram-канал Mash.
Отмечается, что от дронов остались только моторы. Сами объекты в результате удара системы ПВО разлетелись на множество обломков.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в субботу в 08:40 мск была пресечена попытка атаки территории Республики Северная Осетия – Алания с помощью беспилотника.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников над семью регионами России.

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#беспилотник
#всу
#россия
#пво
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Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине
08 июня 2024, 10:59

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента России Владимира Путина зависит мир на Украине. Об этом сообщает Welt.
Бербок отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине.

Однако именно Киев не желает вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#переговоры
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Глава Северной Осетии рассказал подробности о сбитых беспилотниках ВСУ
Меняйло: три сбитых в Моздоке беспилотника пытались атаковать военный аэродром
08 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/valio84sl

Глава республики Сергей Меняйло написал в Telegram-канале, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке Северной Осетии.
По словам Меняйло, жертв и разрушений нет в результате атаки нет. Глава республики отметил, что сообщит подробности позже.

В Минобороны РФ заявили, что попытка атаки ВСУ российскими силами противовоздушной обороны была пресечена в 08:40 мск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#пво
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Зеленский сообщил Байдену тайные подробности с поля боя
Зеленский попросил Байдена обсудить подробности с поля боя без прессы
08 июня 2024, 09:57

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом в Париже попросил обсудить подробности с поля боя без прессы. Об этом говорится на сайте Белого дома.
В разговоре с Байденом Зеленский упомянул, что намерен поговорить об укреплении Харьковской области. Он также отметил, что имеются некоторые подробности с линии боевого соприкосновения, которые американскому президенту якобы необходимо лично услышать от предводителя киевского режима.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты не планируют разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Он подчеркнул, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Макрон назвал обвинения против арестованного в Москве француза пропагандой
08 июня 2024, 09:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Москву «как можно быстрее» освободить француза Лорана Винатье, который обвиняется в сборе сведений о военной деятельности РФ. Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Отмечается, что французский лидер счел обвинения в отношении Винатье «элементами пропаганды». Ранее выяснилось, что Лоран Винатье работал консультантом в швейцарском Центре гуманитарного диалога.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Напомним, гражданина Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержали в Москве. В течение двух лет Лоран Винатье целенаправленно осуществлял сбор информации в области военной и военно-технической деятельности России.

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МО РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Северной Осетии
08 июня 2024, 09:24

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские силы ПВО впервые сбили украинский дрон в Республике Северная Осетия - Алания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка атаки была пресечена в 08:40 мск. В военном ведомстве отметили, что уничтожение вражеской цели прошло успешно.

В настоящее время последствия атаки ВСУ не уточняются.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 25 беспилотников украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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