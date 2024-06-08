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Украина потеряла контроль над селом Работино в Запорожской области и селом Крынки на левобережье Херсонской области. Об этом сообщила заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и нацбезопасности, народный депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая, слова которой приводит издание «Страна.ua».
Депутат прокомментировала заседание комитета, на котором присутствовали глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, его заместитель Михаил Драпатый, заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий, заместитель главкома ВСУ Александра Сырского Андрей Лебеденко и другие высшие офицеры.
Безуглая заявила, что на комитете была зафиксирована ложь касаемо нынешнего положения Работино и Крынок. Так, первый населённый пункт уже несколько недель находится под контролем ВС РФ, о чём на Украине молчат. Крынки тоже де-факто утрачены Киевом.
Депутат заявила, что Работино стало единственным результатом контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Это село стало «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».
А Крынки – это «кровавый проект» командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.
В заключение она подчеркнула, что в настоящее время на карте боёв Deep State и в соцсетях больше правды, чем в словах представителей ВСУ.
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Безуглая заявила, что на комитете была зафиксирована ложь касаемо нынешнего положения Работино и Крынок. Так, первый населённый пункт уже несколько недель находится под контролем ВС РФ, о чём на Украине молчат. Крынки тоже де-факто утрачены Киевом.
Депутат заявила, что Работино стало единственным результатом контрнаступления экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Это село стало «кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета».
А Крынки – это «кровавый проект» командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, который пошёл на повышение, чтобы потерять Авдеевку и упустить Харьковскую область.
В заключение она подчеркнула, что в настоящее время на карте боёв Deep State и в соцсетях больше правды, чем в словах представителей ВСУ.
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Анастасия Чинкова