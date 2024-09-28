В РАН описали «негативные образы» России в учебниках государств СНГ

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В учебниках стран СНГ Россия представлена колониальным государством, «угнетающим» народы присоединенных территорий. Об этом пишет издание РБК, ссылаясь на исследование института РАН.
Ученые считают, что ложные факты, а также искажение формируют негативное отношение к российской стороне. Кроме того, в казахстанских учебниках критикуют советскую власть. В частности, упоминается голод 1921 года. Что касается политики Российской империи, она в учебниках Казахстана характеризуется «неэффективной и агрессивной».
В учебнике страны Ближнего Востока, а именно, Израиля СССР и Российская империя описаны антисемитскими государствами.
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Никита Кротов