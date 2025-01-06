В правительстве Грузии высмеяли Европу

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Претензии европейских стран, а именно, Франции и ФРГ, к бизнесмену из США Илону Маску, а также обвинения в его сторону во вмешательстве в выборы являются смешными. На этот счет высказался глава грузинского парламента Шалва Папуашвили, пишет «Взгляд».
Политик отметил, что создатель соцсети X выступает с жесткой критикой в отношении глав европейских государств, открыто занимая определенную позицию в отношении тех или иных политических сил.
Помимо этого, Папуашвили подчеркнул, что именно чиновники Европы поддерживают оппозиционеров Грузии, не признающих поражение на парламентских выборах в конце октября прошлого года.
Перед этим стало известно об антиправительственном митинге в Грузии.
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Помимо этого, Папуашвили подчеркнул, что именно чиновники Европы поддерживают оппозиционеров Грузии, не признающих поражение на парламентских выборах в конце октября прошлого года.
Перед этим стало известно об антиправительственном митинге в Грузии.
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Никита Кротов