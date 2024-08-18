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Атака со стороны ВСУ под Курском — попытка спровоцировать Россию на применение ядерных вооружений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Киев сформировал для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, поляков», — сказал Лукашенко.Глава РБ выразил уверенность, что РФ «снесет» боевиков ВСУ из-под Курска.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда киевский режим решил прорваться вглубь российских территорий. Противник получил отпор от ВС РФ, Росгвардии и пограничников.
Международные организации отметили, что Украина своими действиями лишь способствует усилению напряженности.
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Никита Кротов