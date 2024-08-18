В РБ назвали число полетов в неделю разведавиации НАТО у границы

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Минск фиксирует у белорусских границ в неделю до 40 полетов разведавиации натовских государств. Об этом в беседе с белорусским каналом CTVBY на видеохостинге YouTube рассказал руководитель противовоздушной обороны РБ Андрей Лукьянович.
«Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации. Именно блока НАТО. И вот эти полеты, которые мы ежедневно фиксируем, разведывательной авиации — 30-40 полетов в неделю, используя весь арсенал, который имеют страны НАТО», — пояснил командующий белорусских ВВС.Военный добавил, что в этом году зафиксировали примерно 800 полетов легкомоторников и вертолетов на польской территории и территории балтийских государств. Лукьянович резюмировал, что четыре раза нарушалась госграница.
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