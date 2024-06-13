В РФ оценили американский «кошмар для русских»

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Новый американский танк, создаваемый на замену Abrams, которые западные СМИ окрестили «кошмаром для русских», может стать «кошмаром для Пентагона».
Об этом заявило РИА Новости. По данным агентства, Пентагон заключил контракт с General Dynamics на создание следующего поколения танка Abrams.
В США получат новую машину, поскольку от глубокой модернизации отказались.
При этом отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, которая сложилась с применением танков в ходе боевых действий на Украине.
Сообщается, что танк получит новую пушку и автомат заряжания.
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В США получат новую машину, поскольку от глубокой модернизации отказались.
При этом отмечается, что решение о создании новой машины связано с ситуацией, которая сложилась с применением танков в ходе боевых действий на Украине.
Сообщается, что танк получит новую пушку и автомат заряжания.
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Алёна Самарева