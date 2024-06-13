МО РФ рассказало, как ефрейтор ликвидировал 10 боевиков ВСУ

Фото: Telegram-канал Минобороны России
Российский военный Евгений Мещеряков ликвидировал до 10 солдат противника в опорном пункте. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что после артиллерийской подготовки группа атаковала опорный пункт противника. Ефрейтор Мещеряков одним из первых ворвался на позиции ВСУ и занял выгодный рубеж. Он открыл огонь по противнику и ликвидировал до 10 украинских военных. Оставшиеся в живых украинские военные бросили свои позиции и отступили. Опорный пункт противника был занят без потерь.
Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее боец десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Перец рассказал, что военнослужащие ВС РФ уничтожили спецподразделение ВСУ в ходе освобождения Новомихайловки в ДНР. Военный отметил, что боевики специализировались на убийствах, а не ведении сражений.
Напоминаем, что 24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова