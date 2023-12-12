В РФ оценили идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в Евросоюзе

Фото: istock / artJazz
Российский политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с радио Sputnik заявил, что дорога в Европейский союз для Украины закрыта на десятилетия вперед. Таим образом он прокомментировал идею Киева «попрыгать и сплясать» ради членства в политическом блоке.
Напомним, 11 декабря глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для членства в Евросоюзе нужно «попрыгать и сплясать» для выполнения всех условий. Как заявил Кулеба, все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в законодательство Украины.
«Украинцы могут плясать сколько влезет, дорога в Евросоюз для них пока явно закрыта. У Евросоюза масса внутренних проблем и без Украины, которая ведет боевые действия и в ближайшие месяцы явно их проиграет», — отметил Смолин.
Читайте также:
В США назвали визит Зеленского «позорным фарсом»
Президент Венесуэлы Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку
В Конгрессе США 13 декабря начнется рассмотрение вопроса об импичменте Байдену
Алина Юрчак