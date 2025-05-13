В РФ оценили закрытие генконсульства страны в Кракове

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Польша решила демонстративно закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за конфликта на Украине. Так считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Поляки отказались принимать участие в военном конфликте, в эскалации военного конфликта против России, но они постоянно вынуждены демонстрировать недружественные акты в адрес России, чтобы поддерживать, так скажем, марку восточнославянских антирусских ястребов», — заявил Безпалько в интервью «Известиям».
По словам эксперта, Россия может предпринять симметричные действия и сократить дипломатический персонал, а также ликвидировать польские дипломатические структуры, так как отношения между двумя странами сейчас минимальны.
Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru», что Россия будет действовать зеркально в ответ на закрытие своего генконсульства в Кракове.
«Пока в Польше те же политики у власти, я не думаю, что будут какие-то существенные изменения в отношениях с Россией, все будет только хуже. Польша стала страной победившей русофобии, к сожалению», — считает Климов.
Он добавил, что подобные действия польских властей лишь вредят мирному населению Польши.
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна решила закрыть генконсульства РФ в Кракове из-за диверсий.
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