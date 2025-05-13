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В РФ оценили закрытие генконсульства страны в Кракове

Политолог Безпалько: закрытие генконсульства РФ в Кракове — недружественный акт
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Польша решила демонстративно закрыть генконсульство РФ в Кракове из-за конфликта на Украине. Так считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
«Поляки отказались принимать участие в военном конфликте, в эскалации военного конфликта против России, но они постоянно вынуждены демонстрировать недружественные акты в адрес России, чтобы поддерживать, так скажем, марку восточнославянских антирусских ястребов», — заявил Безпалько в интервью «Известиям».

По словам эксперта, Россия может предпринять симметричные действия и сократить дипломатический персонал, а также ликвидировать польские дипломатические структуры, так как отношения между двумя странами сейчас минимальны.

Тем временем зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов также выразил уверенность в беседе с «Газетой.Ru», что Россия будет действовать зеркально в ответ на закрытие своего генконсульства в Кракове.

«Пока в Польше те же политики у власти, я не думаю, что будут какие-то существенные изменения в отношениях с Россией, все будет только хуже. Польша стала страной победившей русофобии, к сожалению», — считает Климов.

Он добавил, что подобные действия польских властей лишь вредят мирному населению Польши.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страна решила закрыть генконсульства РФ в Кракове из-за диверсий.

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В районе посольства РФ в Триполи обстановка спокойная
13 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/batuhanozdel

В районе российского посольства в столице Ливии Триполи обстановка спокойная на фоне начавшегося вооруженного конфликта в стране. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.
«В районе посольства всё тихо, бои идут в южных районах города. Обращений за помощью от россиян пока не поступало», — передает агентство.

Напомним, что в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. В столице наблюдается военная техника и танки. К тому же в небе над городом видны вспышки. Местный аэропорт прекратил свою работу.

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Россия и Китай обогнали США в гонке гиперзвуковых ракет
13 мая 2025, 01:20

Фото: iStock/bpawesome

Россия и Китай обогнали США в производстве гиперзвукового оружия. Об этом сообщает американское издание 19fortyfive.
«Русские и китайцы вырвались вперед в гонке вооружений за гиперзвуковое оружие, хотя Соединенные Штаты их догоняют», — говорится в сообщении.

В материале обратили внимание на то, что Россия является первой страной, которой удалось создать подобный тип ракет. К примеру, одной из самых популярных в мире является ракета «Циркон».

Ранее сообщалось, что власти Германии отказались публично обсуждать отправку крылатых ракет Taurus Украине. При этом правительство ФРГ продолжит снабжать Киев вооружением.

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В мире начался очередной вооруженный конфликт
Al Mayadeen: в Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи
13 мая 2025, 00:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Ливии начался вооруженный конфликт между силами Мисраты и Триполи после убийства лидера ополчения Абдула Гани аль-Кикли. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.
В столице Ливии городе Триполи наблюдаются танки и военная техника. Местный аэропорт временно ограничил свою работу. При этом замечена эвакуация самолетов из аэропорта Митига. Воздушные судна в воздухе перенаправлены на Мисурату.

Правоохранители просят граждан не выходить из своих домов. Временно закрыты все учебные заведения.

На опубликованных видео в СМИ видны вспышки в небе, принадлежность которых неизвестна.

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#конфликт
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Симоньян: гегемонии Запада больше нет, её закончил Владимир Путин
13 мая 2025, 00:37

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Мир больше не будет однополярным, гегемонию Запада завершил российский лидер Владимир Путин. Об этом в интервью египетскому телеканалу TEN TV заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят бок о бок на Красной площади и отмечают наш российский день, наш российский праздник? И рядом сидят другие лидеры, ваши лидеры, лидеры других стран и вместе аплодируют, и радуются», — сказала Симоньян.

По ее словам, мир больше не будет однополярным, гегемония завершилась, а закончил её Владимир Владимирович Путин, подчеркнула Симоньян.

Ранее Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре.

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Госдеп США: Рубио поблагодарил Фидана за организацию переговоров РФ и Украины
13 мая 2025, 00:27

Фото: iStock/cenkertekin

Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за помощь в организации переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.
В заявлении говорится, что между Рубио и Фиданом произошел телефонный разговор. В ходе него госсекретарь: «поблагодарил Турцию за прием и содействие прямым переговорам России и Украины, а также приветствовал возможность немедленного прекращения огня».

Помимо этого политики обсудили неофициальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье, которая состоится 14-15 мая. О том, что именно говорили Рубио и Фидан, не уточняется.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ начать переговоры без предварительных условий о прекращении боевых действий на Украине. ​Диалог с ​киевскими властями предлагается возобновить 15 мая.

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